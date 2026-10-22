Arte, música y tango: las propuestas del Conte Grand para este fin de semana

El Centro Cultural Conte Grand prepara una agenda para este viernes 23 y sábado 24 de octubre, con propuestas que reunirán a artistas, productores y amantes del tango. Laura Ramos, productora del espacio, confirmó a DIARIO HUARPE que el viernes se realizará el encuentro gratuito Movimiento Tren con su evento Corazón, mientras que durante el fin de semana se desarrollará el Festival de Tango.

Laura Ramos detalló la agenda del Conte Grand. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La programación incluirá intercambio de proyectos culturales, una muestra de arte urbano, DJs y música en vivo, además de clases, milongas y presentaciones musicales vinculadas al tango. Ramos destacó que las actividades buscan abrir el espacio tanto a quienes ya participan de la escena cultural como a quienes quieren dar sus primeros pasos.

Movimiento Tren llega con Corazón

El encuentro Corazón se realizará este viernes a partir de las 17 o 18, con entrada libre y gratuita, según detalló la productora. La actividad reunirá a productores, artistas y gestores de la provincia para compartir sus proyectos, intercambiar propuestas y generar vínculos colaborativos.

Ramos explicó que la iniciativa funciona como una usina de las industrias culturales y creativas, un sector que, según señaló, creció considerablemente durante los últimos dos años y medio. La jornada también contará con una muestra de arte urbano, DJs y música en vivo para acompañar el encuentro.

El Festival de Tango ocupará el fin de semana

El sábado y el domingo será el turno del Festival de Tango, que convocará a la comunidad tanguera y milonguera con clases, espacios de formación, encuentros de baile y bandas en vivo. Entre las propuestas se presentará una orquesta proveniente de La Plata, mientras que el domingo actuará Malos Gatos, una banda oriunda de San Juan.

A diferencia de la actividad del viernes, las entradas para el festival serán aranceladas y podrán adquirirse a través de las redes sociales del Centro Cultural Conte Grand y de Proyecto Tango. Ramos confirmó que todavía quedan localidades, especialmente para los eventos del sábado y el domingo, aunque algunas clases cuentan con cupos más limitados.

Una invitación para quienes recién empiezan

La productora remarcó que las actividades están abiertas también a quienes todavía no se animan a desarrollar un proyecto cultural propio o a bailar tango. En ese sentido, consideró que tanto el encuentro del viernes como las propuestas del fin de semana representan una oportunidad para acercarse por primera vez a estas experiencias.

La agenda del Conte Grand busca cerrar octubre con actividades que conecten distintas expresiones artísticas y promuevan el encuentro entre sus participantes. La propuesta combina una jornada gratuita de intercambio cultural con dos días dedicados a la formación, la milonga y la música en vivo.