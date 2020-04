Artistas en cuarentena, Maxi Cabañas: "Nunca se necesitó tanto del arte como cuando tenés que quedarte encerrado en tu casa"

Maximiliano Cabañas es desarrollador de videojuegos e incursiona en la producción musical. Es una de las jóvenes mentes que apuesta dentro de la provincia a una de las industrias más grandes del mundo y que es emergente en San Juan: los videojuegos.

Nativo digital y amante de la cultura pop y la ciencia ficción, Maxi está trabajando actualmente en el título Cacerolas y Dragones.

Es uno de los artistas que se suma a la serie de entrevistas de DIARIO HUARPE realizadas en contexto de cuarentena total, medida sanitaria decretada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el coronavirus.

¿Cómo te sentís y en que notas que está presente el arte en el encierro?

Bien, tranquilo. Por el encierro el arte pasó de ocupar una gran parte de mi día a prácticamente secuestrármelo casi por completo. El consumo aumentó muchísimo, películas, libros, juegos, música, estoy todo el día consumiendo por todos lados como entretenimiento, pero también tomándome mi tiempo de analizar por qué me gusta algo, que tiene que me produce la misma sensación que otra cosa, aparentemente, distinta. Cuando no estoy consumiendo tengo que estar produciendo algo.

¿Es una época para producir?

Sí, sin duda. Me pasó que (la cuarentena) me frenó ese proyecto principal que espero me dé de comer más adelante y en el que no estoy solo, pero por otro lado me permite diseñar cositas sin tener responsabilidades con nadie. Quizás es habitual levantarse con alguna idea interesante, pero ahora sí tengo el tiempo de desarrollarla y experimentar.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

Creo que hacía meses no me ponía a leer un libro de fantasía, el otro día empecé de vuelta Los días del venado de Bodoc porque no me acordaba nada. También reactive con los canales de Reddit sobre desarrollo de videojuegos, posteando lo que voy produciendo e interactuando con otros desarrolladores.

¿Cómo te estas llevando con los nuevos soportes de divulgación?

Bien, lo que más consumo es Youtube. Es un pequeño vicio que traigo hace unos años y con la cuarentena se intensifica. Canales de historia, divulgación científica y política internacional me quitan una o dos horas del día, te vas enganchando, leyendo las fuentes, etcétera. Generalmente suelo cortar porque tengo que atender otra cosa, pero con el encierro a veces esa otra cosa tarda un poco más que antes en llegar.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

Me encanta esta pregunta.

En mi opinión está salvando muchas vidas, creo que nunca se necesitó tanto del arte como cuando tenés que quedarte encerrado en tu casa. Ver películas o series es un clásico hogareño. Leer un libro también. En el barrio se escucha música al palo todo el tiempo. Pero los juegos tienen un rol protagónico, permiten algo que en cuarentena es tan importante como el agua potable, interaccionar con otras personas. Jugar videojuegos con amigos, hace años que evolucionó de esas hermosas "Lan partys" (que todavía se hacen, pero impensables durante una pandemia) a juntarse en un canal de voz todos juntos a reír, gritar, bardearse, charlar, compartir memes, comentar sucesos del día a día. Aunque no podés pasarle un mate a alguien vía internet (aún...) estar jugando a algo juntos y escuchar ese ruidito de la bombilla te conecta con el otro de una manera muy especial en la que solo el arte te permite. Obvio que esto también aplica a otros tipos de juegos, de mesa, de rol, etcétera. Muchas veces un juego es solo una excusa para juntarte con amigos, esos que conociste jugando, hace años, y que viven a miles de kilómetros.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Probablemente tomarse unos días para jugar a algo, lo que sea, con la familia o amigos. Es una buena oportunidad para generar experiencias con seres queridos.