As galerias portenhas abrem este final de semana com exposições, debates e performances

POR AGENCIA TÉLAM 08 de noviembre de 2019

Mais de 40 galerias portenhas abrem suas portas a partir de amanhã e até domingo para mostrar a atualidade da arte contemporânea e dos mestres da arte, com um programa especial que incluirá performances e art talks.







Art Weekend Buenos Aires (AWBA) inclui três circuitos, e o primeiro é iniciado amanhã em galerias de Recoleta-Retiro, de 14 a 20; o segundo é o circuito Palermo-Villa Crespo-Chacarita, que será no sábado, no mesmo horário e o terceiro, abrange La Boca-San Telmo, no domingo, das 14 às 18.







As três noites haverá ônibus gratuitos por circuito, junto com guias especializados que acompanharão os visitantes, que poderão subir e descer em qualquer uma das paradas. Para mais informação, visitar o seguinte site: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/art-weekend-buenos-aires