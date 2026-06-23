Un nuevo hecho de inseguridad en San Juan tuvo como víctima a un trabajador de aplicaciones de transporte. Un conductor de Uber Moto, de 19 años, fue asaltado por dos delincuentes en el barrio Valle Grande, en Rawson, quienes le robaron más de $300.000 efectivo, su documentación personal y el teléfono celular.

El episodio ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando el joven acudió a un viaje solicitado a través de la aplicación hacia el interior del populoso barrio. Al llegar al punto indicado, no encontró a ningún pasajero esperándolo, lo que inicialmente no le generó sospechas.

Sin embargo, segundos después aparecieron dos jóvenes que lo sorprendieron de manera violenta. Según la investigación, uno de los atacantes le arrojó una piedra que impactó en su cabeza, mientras que el otro se abalanzó sobre él. Entre ambos lograron reducirlo y comenzaron a revisar sus pertenencias.

Durante el asalto, los delincuentes se apoderaron de un teléfono celular iPhone y de una billetera que contenía $316.000 en efectivo, además de documentación personal. Tras concretar el robo, se dieron a la fuga.

A pesar de la agresión, la víctima no sufrió heridas de gravedad, ya que llevaba colocado el casco al momento del ataque, lo que amortiguó el golpe. Además, los asaltantes no lograron llevarse la motocicleta, por lo que el joven pudo conservar su herramienta de trabajo.

El hecho es investigado por la Justicia y se suma a una serie de episodios de inseguridad registrados en los últimos meses, que tienen como blanco a conductores de aplicaciones de transporte en la provincia.