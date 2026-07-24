La inseguridad volvió a golpear a un trabajador de plataformas de transporte en San Juan. Un conductor de Uber Moto fue víctima de un violento asalto durante la tarde del jueves en el barrio Teresa de Calcuta, donde dos delincuentes armados lo despojaron de la motocicleta con la que trabajaba, su teléfono celular y hasta las zapatillas.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 en las inmediaciones de la manzana N del barrio. Según informaron fuentes judiciales, la víctima, identificada como Agustín Arce, había aceptado un viaje a través de la aplicación y se dirigió hasta el punto de encuentro sin sospechar que sería víctima de una emboscada.

Al llegar al lugar indicado, fue interceptado por dos sujetos armados que, bajo amenazas con un arma de fuego, lo obligaron a entregar todas sus pertenencias sin ofrecer resistencia.

Los asaltantes escaparon con una motocicleta Gilera Smash 110 cc, el teléfono celular de la víctima y las zapatillas que llevaba puestas. Tras concretar el robo, huyeron por calle 6 y, hasta el momento, no habían sido localizados por la Policía.

Luego del violento episodio, Arce fue auxiliado por un vecino de la zona, quien dio aviso al 911 para solicitar asistencia e informar lo sucedido.

La investigación quedó en manos de efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas en relación con el hecho.