Asaltaron a un exciclista en la Costanera y le robaron la bici

Un exciclista fue víctima de un asalto cuando circulaba en bicicleta por la Costanera, a la altura de la fábrica de hidrocarburos. El hombre, identificado como Andrés Saavedra, fue interceptado por dos motochorros que lo hicieron caer al piso y le sustrajeron la bicicleta con la que realizaba sus recorridas diarias.

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles, cuando Saavedra circulaba por la zona y fue abordado por los delincuentes. Según la información difundida por allegados, los dos sujetos se movilizaban en una motocicleta y sorprendieron al ciclista mientras transitaba por la Costanera.

Los asaltantes lo interceptaron y provocaron que cayera al suelo. Producto de la caída, Saavedra sufrió golpes y quedó con fuertes dolores. Los delincuentes aprovecharon la situación para apoderarse de su bicicleta y escaparon del lugar.

Saavedra es una persona mayor y estuvo vinculado durante años al ciclismo. La actividad se convirtió en una de sus principales pasiones y formó parte de su rutina cotidiana, ya que acostumbraba salir a pedalear todos los días.

La bicicleta sustraída tenía un valor especial para el hombre, ya que era la que utilizaba habitualmente para realizar sus recorridas. Tras el robo, familiares y allegados iniciaron una búsqueda para intentar recuperarla y difundieron el pedido de colaboración a través de las redes sociales.

El pedido apuntó especialmente a detectar una eventual publicación de la bicicleta en redes sociales, aplicaciones de compra y venta o cualquier intento de comercialización en domicilios particulares. La intención fue evitar que el rodado fuera vendido y aportar información que permitiera localizarlo.

Quienes puedan reconocer la bicicleta o reciban una oferta por un rodado con características similares fueron convocados a comunicarse de manera urgente al número 264 4815783 para aportar información sobre su posible ubicación.

Mientras tanto, Saavedra permanece afectado por los golpes sufridos durante el asalto. El hecho generó preocupación entre personas vinculadas al ciclismo, especialmente por la forma en que se produjo el ataque contra un hombre mayor que realizaba una actividad habitual.

La denuncia y la información que pudieran aportar testigos o personas que hayan observado a los dos motochorros resultarán importantes para avanzar en la investigación y tratar de identificar a los responsables del robo. También se procurará determinar el recorrido que realizaron los delincuentes después de escapar con la bicicleta.

El caso quedó bajo investigación policial y judicial, mientras allegados de Saavedra continúan con la difusión del pedido de ayuda para intentar recuperar el rodado que utilizaba diariamente.