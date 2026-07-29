Asaltaron a un pasajero de DiDi Moto, le robaron $300.000 y le dispararon

Un joven, identificado como Oliva, de 24 años denunció haber sido víctima de un violento asalto mientras viajaba en un servicio de DiDi Moto en Rawson. Según su relato, tres delincuentes interceptaron el vehículo en plena calle, le sustrajeron una billetera con $300.000 en efectivo y efectuaron un disparo cuando intentó escapar. Afortunadamente, resultó ileso.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes. De acuerdo con la denuncia, el joven se encontraba en la casa de un amigo, en Villa Krause, y decidió solicitar un viaje a través de la aplicación para regresar a su domicilio.

Según su versión, el trayecto transcurría con normalidad hasta que, al llegar a calle Calvento, la motocicleta fue interceptada por un Volkswagen Fox del que descendieron tres hombres. Los sospechosos se atravesaron en el camino y comenzaron a forcejear tanto con el pasajero como con el conductor.

El robo y la huida

En medio del ataque, los delincuentes lograron apoderarse de la billetera de la víctima, que contenía documentación personal y $300.000 en efectivo.

Siempre de acuerdo con el testimonio del denunciante, el conductor de la motocicleta desapareció durante el episodio, mientras que Oliva optó por escapar corriendo para ponerse a resguardo.

Fue entonces cuando, según declaró ante la Policía, uno de los asaltantes efectuó un disparo en su dirección. El proyectil no lo alcanzó y el joven logró alejarse del lugar sin sufrir lesiones.

La investigación

Tras el hecho, la víctima caminó hasta encontrar ayuda y posteriormente radicó la denuncia ante las autoridades.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 6ª y de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad, que trabajan para identificar a los autores del asalto y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.