Una mujer de 73 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del domingo en su vivienda de Concepción, en Capital. Cinco delincuentes encapuchados ingresaron mientras dormía, la amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo y escaparon con dinero, dólares y distintos electrodomésticos.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Salvador María del Carril, cerca de Paraguay. Según la denuncia realizada por la víctima, de apellido Murúa, los asaltantes habrían ingresado por una ventana del frente.

La amenazaron para que no pidiera ayuda

La mujer estaba sola y dormía cuando, cerca de las 6, escuchó ruidos y descubrió que los cinco hombres se encontraban dentro de la casa.

De acuerdo con su relato, al menos uno de los delincuentes portaba un revólver, mientras que otro llevaba un cuchillo. Los asaltantes recorrieron distintos sectores de la vivienda y la amenazaron para evitar que se comunicara con la Policía.

Antes de escapar, le habrían advertido que regresarían para matarla si daba aviso sobre lo ocurrido.

Por el temor provocado por las amenazas, la víctima permaneció encerrada en su vivienda durante varias horas. Recién a las 12:39 pudo pedir ayuda y alertar a las autoridades, cuando los delincuentes ya habían abandonado el lugar. La mujer no sufrió lesiones físicas.

Dinero, dólares y objetos de valor

Según la denuncia, los delincuentes se llevaron $90.000 en efectivo, 300 dólares y otros $516.000 que la víctima tenía en una cuenta de Mercado Pago.

Tomando el valor de cambio consignado en la denuncia, los dólares representarían aproximadamente $453.824. De esta manera, solamente entre el efectivo y el dinero de la billetera virtual, el monto sustraído supera los $1.059.000.

Además, los asaltantes se llevaron dos televisores, un horno microondas, una notebook, un secador de pelo y dos maletas.

Antes de retirarse, también habrían provocado daños en algunas pertenencias de la mujer y cortado el suministro eléctrico de la vivienda.

Investiga la UFI Delitos contra la Propiedad

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª de Concepción y la investigación quedó bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Por el momento, los cinco sospechosos no fueron identificados. Los investigadores trabajan para determinar cómo ingresaron a la vivienda, establecer su recorrido y avanzar en la identificación de los autores del asalto.