Delincuentes ingrearon durante la madrugada de este miércoles a un comercio de Rawson y protagonizaron un violento asalto contra los empleados, aprovechando que la puerta del local permaneció abierta mientras se realizaban tareas de ingreso y acomodamiento de mercadería. Los sospechosos amenazaron a las víctimas con aparentes armas de fuego, las golpearon y escaparon con la caja registradora, que contenía una suma superior a los $200.000.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.20 en el comercio denominado Kiosco 25, ubicado sobre calle San Miguel, antes de Doctor Ortega, en Rawson, dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta. Según la información aportada a la Policía, el propietario del establecimiento y dos empleados se encontraban en el interior del local realizando tareas habituales de primera hora de la mañana.

En ese contexto, los trabajadores dejaron la puerta abierta mientras ingresaban y acomodaban mercadería. Esa situación fue aprovechada por los delincuentes, quienes ingresaron sorpresivamente al comercio y redujeron a las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la denuncia radicada posteriormente por el damnificado, los asaltantes a cara cubierta actuaron rápidamente y utilizaron prendas de vestir para cubrir los objetos que presuntamente utilizaron como armas. Con esas armas ocultas, amenazaron a los empleados y exigieron la entrega de dinero y elementos de valor.

El episodio fue particularmente breve. Según la información conocida hasta el momento, el atraco duró aproximadamente 20 segundos, tiempo suficiente para que los delincuentes se apoderaran de la caja registradora y escaparan del lugar.

Antes de retirarse, uno de los sospechosos habría golpeado y amenazado a una de las víctimas con dispararle en una pierna. Luego, los delincuentes abandonaron rápidamente el comercio y huyeron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se informara la detención de personas vinculadas con el hecho.

La denuncia permitió establecer que dentro de la caja registradora había una suma superior a los $200.000, por lo que ese monto quedó registrado como parte de lo sustraído durante el asalto.

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento. Las imágenes se convirtieron en una de las principales herramientas para la investigación, ya que permitirán analizar la cantidad de personas que participaron, sus características físicas, la vestimenta que utilizaron y el recorrido que realizaron antes y después del robo.

Personal policial tomó intervención a partir de la denuncia y comenzó con las primeras actuaciones para intentar reconstruir la secuencia del asalto e identificar a los autores. Las imágenes de seguridad quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación.