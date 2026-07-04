La investigación por el violento asalto registrado el pasado 26 de junio en un grow shop ubicado sobre avenida Alem, en la ciudad de Capital, continúa con avances en la causa y nuevas medidas judiciales.

En las últimas horas, uno de los implicados, identificado como Bustos Morales, fue detenido y el juez de la causa, Federico Rodríguez, dispuso para él dos meses de prisión preventiva, según informaron fuentes vinculadas al expediente.

El hecho ocurrió en un comercio del rubro ubicado en una zona céntrica de Capital, donde los autores del robo sustrajeron una suma cercana al medio millón de pesos en efectivo, además de teléfonos celulares pertenecientes a clientes que se encontraban en el lugar y diversos elementos utilizados para el cultivo de cannabis.

La causa está en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con la búsqueda de otros sospechosos señalados como partícipes del hecho. Entre ellos figuran los hermanos Olmos, quienes cuentan con antecedentes penales, de acuerdo a la investigación.

Uno de los mencionados, Sebastián Olmos, había sido condenado recientemente con prisión condicional por otro robo de características similares en una barbería.

Además, los investigadores trabajan sobre la identificación de un tercer involucrado, ya individualizado en la causa, aunque su identidad no fue informada oficialmente.

En el marco de la investigación se realizaron distintos allanamientos en el barrio Camilo Rojo, en el departamento de Santa Lucía, aunque hasta el momento no se logró dar con los prófugos.

La causa continúa abierta con medidas en curso para localizar al resto de los presuntos autores del hecho.