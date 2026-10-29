Un joven de 23 años fue detenido en el barrio La Estación, en Rawson, durante un operativo policial desplegado tras un asalto a mano armada ocurrido en calle Frías, a la altura del obrador del departamento. La Policía recuperó una motocicleta Benelli de 135 cc que había sido sustraída a una mujer de 54 años, junto con una mochila de color rosado con flores.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego. De acuerdo con la información policial, tres hombres participaron del asalto y escaparon hacia el interior del barrio La Estación después de apoderarse del rodado y de las pertenencias de la víctima.

El procedimiento comenzó cuando personal policial recibió una comisión de efectivos de Trueno Halcón para dirigirse a calle Frías, donde se había denunciado la sustracción. Según los datos aportados, los sospechosos vestían remeras de distintos colores: uno llevaba una blanca, otro una azul y el tercero una roja.

La moto recuperada estaba en la habitación donde dormía el sospechoso.

Con esa información, los uniformados comenzaron a recorrer las calles internas del barrio y desplegaron un operativo para localizar tanto la motocicleta como a los presuntos autores. Durante la búsqueda, un transeúnte se acercó al personal policial y aportó un dato sobre el posible lugar donde habían ocultado el vehículo.

El testigo indicó que la motocicleta habría sido guardada en la manzana 17, casa 30, del barrio La Estación. A partir de esa información, efectivos de Motorizada II se dirigieron al domicilio y entrevistaron a la propietaria de la vivienda, quien manifestó que el rodado estaba en el lugar y que se lo había llevado su hermano, identificado como Fabián Recabarren, junto con otros dos sujetos conocidos como “Quitín” y “Mateo”, este último menor de edad.

La mujer aseguró desconocer la procedencia de la motocicleta. Ante el requerimiento de los uniformados, Recabarren se negó inicialmente a sacar el vehículo y lo mantuvo guardado en la habitación donde dormía. Finalmente, el rodado fue entregado de manera espontánea y quedó secuestrado para las actuaciones judiciales.

Sin embargo, el operativo continuó cuando los policías se retiraban del inmueble. En ese momento observaron a un hombre que vestía una remera blanca y que, al advertir la presencia del móvil policial, escapó e intentó ingresar a otra propiedad. Los efectivos iniciaron una persecución y lograron aprehenderlo antes de que pudiera ingresar al domicilio.

El detenido fue identificado como Fabián Alexander Recabarren, de 23 años

Al consultar a las personas que se encontraban en esa vivienda, los uniformados recibieron como respuesta que no conocían al sospechoso. El hombre se mostró nervioso durante la identificación y manifestó llamarse Fabián Alexander Recabarren, de 23 años, con domicilio en el mismo barrio.

Los efectivos advirtieron que se trataba de la persona mencionada durante el procedimiento por la motocicleta sustraída. Por ese motivo, concretaron su aprehensión y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El vehículo recuperado fue identificado como una Benelli de 135 cc, de color blanco, con dominio A168 TWT. La investigación deberá establecer la participación de los otros dos sospechosos mencionados en el informe y esclarecer las circunstancias del asalto cometido contra la mujer en calle Frías.