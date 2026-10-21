La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de las semifinales del torneo de la Primera B, que definirá al equipo que obtendrá el segundo ascenso a Primera División. Los dos encuentros se disputarán el domingo 25 de octubre, desde las 16.30, en escenarios neutrales.

Uno de los cruces tendrá como protagonistas a Villa Obrera y Árbol Verde, que jugarán en la cancha de Colón Junior. La otra semifinal enfrentará a Villa Hipódromo y Libertad Juvenil, en el estadio de Peñarol, con ambos partidos programados para el mismo horario.

Villa Obrera y Árbol Verde jugarán en Colón Junior

La primera semifinal programada tendrá lugar el domingo 25 de octubre, a las 16.30, en la cancha de Colón Junior. Allí, Villa Obrera y Árbol Verde buscarán quedarse con la clasificación a la final por el segundo ascenso.

Villa Obrera consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de igualar 0-0 ante Centenario Olímpico y ganar 4-3 en la definición por penales. Ahora, el equipo de La Boutique afrontará un nuevo desafío en su camino hacia la máxima categoría.

Villa Hipódromo y Libertad Juvenil se medirán en Peñarol

El otro encuentro se jugará también el domingo 25 de octubre, desde las 16.30, en la cancha de Peñarol. Villa Hipódromo y Libertad Juvenil se enfrentarán por el otro boleto a la final del certamen.

Libertad Juvenil viene de derrotar por 2-1 a Sportivo Federico Picón en Las Chacritas, luego de remontar el resultado con goles de Enzo Trigo y David Torres. Villa Hipódromo, por su parte, avanzó después de eliminar de manera agónica a Deportivo Aberastain.

Un paso decisivo por el segundo ascenso

Según el reglamento de la competencia, las semifinales se disputarán a un solo partido en cancha neutral. Los ganadores avanzarán a la final, que también se jugará en un escenario neutral y definirá al equipo que acompañará a Del Bono en Primera División.