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Ascenso sanjuanino: confirmaron horarios y canchas de las semifinales
POR REDACCIÓN
La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de las semifinales del torneo de la Primera B, que definirá al equipo que obtendrá el segundo ascenso a Primera División. Los dos encuentros se disputarán el domingo 25 de octubre, desde las 16.30, en escenarios neutrales.
Uno de los cruces tendrá como protagonistas a Villa Obrera y Árbol Verde, que jugarán en la cancha de Colón Junior. La otra semifinal enfrentará a Villa Hipódromo y Libertad Juvenil, en el estadio de Peñarol, con ambos partidos programados para el mismo horario.
Villa Obrera y Árbol Verde jugarán en Colón Junior
La primera semifinal programada tendrá lugar el domingo 25 de octubre, a las 16.30, en la cancha de Colón Junior. Allí, Villa Obrera y Árbol Verde buscarán quedarse con la clasificación a la final por el segundo ascenso.
Villa Obrera consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de igualar 0-0 ante Centenario Olímpico y ganar 4-3 en la definición por penales. Ahora, el equipo de La Boutique afrontará un nuevo desafío en su camino hacia la máxima categoría.
Villa Hipódromo y Libertad Juvenil se medirán en Peñarol
El otro encuentro se jugará también el domingo 25 de octubre, desde las 16.30, en la cancha de Peñarol. Villa Hipódromo y Libertad Juvenil se enfrentarán por el otro boleto a la final del certamen.
Libertad Juvenil viene de derrotar por 2-1 a Sportivo Federico Picón en Las Chacritas, luego de remontar el resultado con goles de Enzo Trigo y David Torres. Villa Hipódromo, por su parte, avanzó después de eliminar de manera agónica a Deportivo Aberastain.
Un paso decisivo por el segundo ascenso
Según el reglamento de la competencia, las semifinales se disputarán a un solo partido en cancha neutral. Los ganadores avanzarán a la final, que también se jugará en un escenario neutral y definirá al equipo que acompañará a Del Bono en Primera División.