El fuerte temporal que golpea a Chile continúa agravando su impacto. Las autoridades elevaron este miércoles a 13 la cifra de personas fallecidas por las lluvias torrenciales que afectan especialmente al norte del país, mientras que otras 16 resultaron heridas y siete permanecen desaparecidas.

Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el fenómeno climático dejó hasta el momento 3.300 damnificados, entre ellos más de 1.300 personas alojadas en albergues, además de 63.250 habitantes aislados por los anegamientos y los cortes de rutas.

El balance oficial también da cuenta de importantes daños materiales. Al menos 100 viviendas fueron destruidas y más de 3.500 sufrieron daños de consideración como consecuencia de las inundaciones y los desbordes de ríos y canales.

Miles de hogares sin servicios básicos

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, informó que el temporal mantiene sin energía eléctrica a más de 87.000 personas en las regiones de Atacama y La Araucanía, con la mayor cantidad de usuarios afectados en Coquimbo y Valparaíso.

Además, unas 176.000 personas permanecen sin suministro de agua potable en Coquimbo, mientras que otras 5.000 enfrentan la misma situación en la región de Atacama.

Las autoridades continúan trabajando para restablecer los servicios esenciales y asistir a las comunidades más perjudicadas por el desastre.

Envío de ayuda humanitaria

En paralelo, el Gobierno chileno intensificó el operativo de asistencia para las zonas afectadas.

Cebrián confirmó que un segundo avión con ayuda humanitaria partió hacia la región de Atacama transportando nueve toneladas de insumos, lo que eleva a más de 150 toneladas el volumen de asistencia enviado hasta el momento para atender la emergencia.

Los cargamentos incluyen alimentos, agua potable, elementos de abrigo y otros recursos destinados a las familias damnificadas.

Sigue el estado de catástrofe

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Chile decretó el lunes el estado de catástrofe en el norte del país.

La medida busca facilitar la coordinación de recursos y acelerar la respuesta frente a una emergencia que provocó aislamientos, desbordes de ríos y canales, anegamientos, interrupciones de servicios básicos y restricciones de circulación en distintas rutas.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y advierten que algunas zonas siguen presentando riesgo debido a la acumulación de agua y la inestabilidad del terreno.