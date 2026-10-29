Ascienden a 69 los muertos por el accidente de trenes en Toledo

El número de fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia española de Toledo, ascendió a 69, según informó este jueves 29 de octubre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La tragedia dejó alrededor de 200 personas heridas, de las cuales 50 permanecen internadas en hospitales de esa comunidad autónoma.

A su vez, los centros sanitarios de Madrid atendieron a casi un centenar de pasajeros afectados por el siniestro. Mientras los equipos de emergencia continúan con las tareas de asistencia, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó hasta Urda para participar en una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), desde donde se coordina la respuesta ante la emergencia. Durante su visita, aseguró que se reforzará la seguridad del sistema ferroviario para evitar que vuelva a producirse una tragedia de estas características.

En paralelo, el operativo continúa con la atención a las víctimas y sus familiares. Según la información difundida por el diario El País, 64 personas denunciaron la desaparición de familiares vinculados al accidente, una situación que mantiene la preocupación entre quienes todavía buscan información sobre sus seres queridos.

Cruces políticos por las causas del accidente

La tragedia también generó cuestionamientos en el ámbito político. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber atribuido responsabilidad a un operador de Atocha, y calificó esa actitud como una “frivolidad”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, Diego Martín, cuestionó la difusión de grabaciones parciales de las comunicaciones del centro de control. El dirigente sindical consideró “alarmante e irrespetuoso” que se filtraran audios que mostrarían un error del responsable de Atocha, en medio de una investigación que todavía debe esclarecer lo ocurrido.

Martín también advirtió sobre las condiciones de operación del sistema ferroviario y sostuvo que “cada vez se trabaja más con sistemas degradados”, en referencia a las dificultades que, según denunció, enfrenta el sector.

Los Reyes visitarán a los heridos

En el marco de las muestras de apoyo a las víctimas, los Reyes de España tienen previsto visitar durante la jornada a los heridos que permanecen internados en el Hospital Universitario de Toledo.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen la atención a los afectados y el seguimiento de la evolución de los pacientes. El anuncio de nuevas medidas de seguridad ferroviaria se suma a los reclamos para esclarecer las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Teléfonos de asistencia para familiares

Las empresas ferroviarias y los servicios de emergencia habilitaron líneas telefónicas para brindar información y asistencia a las personas afectadas por el siniestro.

Renfe puso a disposición el 900 10 10 20, mientras que Iryo habilitó el 900 001 403. Además, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha activó el 900 122 112 para atender consultas relacionadas con la tragedia.