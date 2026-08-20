El futuro de Julián Álvarez volvió a sacudir el mercado de pases europeo. En Inglaterra aseguran que Atlético de Madrid estaría dispuesto a transferir al delantero argentino al Arsenal, uno de los clubes que busca dar un golpe antes del cierre del libro de pases. Sin embargo, la postura de la Araña sería diferente: su prioridad estaría puesta en Barcelona.

De acuerdo con la información publicada por el diario británico The Sun y replicada por medios argentinos, el conjunto Colchonero habría dado luz verde a una posible operación con Arsenal. El equipo dirigido por Mikel Arteta busca sumar una figura de primer nivel para potenciar su ataque y el campeón del mundo aparece entre sus principales objetivos.

La posición de Álvarez, sin embargo, podría convertirse en el principal obstáculo. El delantero argentino tendría como deseo continuar su carrera en Barcelona, club que desde hace tiempo aparece interesado en contratarlo y que busca una figura para renovar su ataque.

El escenario representa un fuerte cambio respecto de la postura que Atlético de Madrid había expresado públicamente. Días atrás, el CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, había asegurado que no estaban dispuestos a desprenderse del atacante, incluso ante una eventual oferta de 200 millones de euros.

La situación de Julián también tuvo repercusiones deportivas. Diego Simeone decidió no utilizarlo en el debut del Atlético en La Liga frente al Málaga. El entrenador explicó que el delantero todavía necesitaba mejorar su preparación después del Mundial, aunque su futuro en medio del mercado de pases continúa generando incertidumbre.

Barcelona, el deseo de Julián

Durante el último Mundial, Álvarez había manifestado públicamente su intención de buscar una salida del Atlético de Madrid. En ese contexto, reconoció que una transferencia podía ser la mejor alternativa para continuar su carrera.

Barcelona aparece como el destino preferido por el delantero, mientras que Atlético tendría razones deportivas para priorizar una venta al Arsenal y evitar reforzar a un rival directo de La Liga.

Por ahora no existe una transferencia oficial y las versiones alrededor del futuro del atacante continúan abiertas. Con el mercado europeo cerca de su cierre, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizan una negociación que podría convertirse en una de las grandes novelas de los últimos días de pases.