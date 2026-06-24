Aseguran que Cande Tinelli engañó a su novio con un famoso cantante

Candelaria Tinelli rompió el silencio sobre su situación sentimental tras las versiones que la vinculan con un artista de la música urbana. La vida amorosa de la influencer volvió a ganar atención mediática luego de que se conocieran detalles sobre su distanciamiento del jinete Franco Trabucco y la posible aparición de un nuevo interés romántico en su vida.

La información surgió a través de Fefe Bongiorno en el programa Bondi Live, quien reveló haber consultado directamente a la protagonista el 23 de junio de 2026. Según el panelista, "me llegó la información que vieron a Cande con otro chico, entonces le pregunté y me dijo que hace mil se había separado del jinete" para despejar las dudas sobre su anterior relación iniciada en febrero.

En medio de las especulaciones sobre quién sería su acompañante actual, Cande Tinelli fue tajante respecto a su presente. La hija del conductor envió un mensaje al periodista donde aseguró que "te prometo que te cuento si me pongo de novia, pero por ahora estoy lejísimos. De hecho, la última persona con la que estuve no llegó a ser mi novio oficial" marcando distancia de cualquier compromiso formal inmediato.

A pesar de sus palabras, los trascendidos indican que habría sido vista saliendo de un reconocido boliche en Palermo junto al cantante BM. Ante esta consulta puntual, Bongiorno aclaró que "Cande no me lo confirmó, pero tampoco me lo negó" dejando abierta la puerta a las interpretaciones sobre este nuevo vínculo. Por el momento, la joven elige transitar su soltería mientras los rumores en el mundo del espectáculo continúan creciendo.