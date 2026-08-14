Aseguran que Claudia Villafañe se postulará para presidenta de Boca

Claudia Villafañe decidió enfrentar los rumores que la vinculaban con la política de Boca Juniors tras una serie de versiones periodísticas. El conflicto comenzó en el programa Puro Show, donde se mencionó que la empresaria podría formar parte de una lista opositora a Juan Román Riquelme.

Según la información difundida por Mati Vázquez y Pampito, ella acompañaría a Leandro Petersen, actual director comercial y de marketing de la AFA. Ante la repercusión, la protagonista utilizó sus redes sociales para aclarar su situación personal con la institución.

A través de un comunicado, la Tata fue contundente al expresar que "La información que se dio ayer en Puro Show sobre mi supuesta candidatura a la vicepresidencia del Club Atlético Boca Juniors es falsa".

Villafañe manifestó su descontento con la forma en que se manejó la noticia y señaló que "Es una pena tener que salir a desmentir una noticia cuando, antes de darla públicamente, lo correcto hubiera sido consultarme". Además, la exesposa de Diego Maradona concluyó su mensaje diciendo que "Lamento que se haya difundido información que no es cierta".

Por su parte, el periodista Mati Vázquez ratificó la existencia de una conversación telefónica con la empresaria. El conductor explicó que "Ayer hablé por teléfono con Claudia Villafañe y directamente hablamos sobre su vinculación con Boca y con Petersen".

Durante esa charla, ella habría reconocido su vínculo laboral previo con el dirigente en proyectos de la AFA. Vázquez señaló que "Cuando le comenté sobre la situación de que ella estaba sonando para poder acompañar la fórmula, ella no me negó eso".

Sin embargo, también reveló la postura cautelosa de Villafañe respecto a las elecciones previstas para el año 2027. Según el relato del conductor, la respuesta final fue que "Lo que me dijo es que hoy no se ve capacitada o preparada para aceptar ese cargo". Por el momento, la empresaria descarta cualquier intención de asumir una función dirigencial en el club xeneize.