Aseguran que Colapinto se separó de Maia Reficco por presiones de Alpine

El periodista Gustavo Méndez reveló este jueves en el programa La mañana con Moria los factores que desencadenaron el final del vínculo entre Franco Colapinto y Maia Reficco. Según la información brindada, el piloto y la actriz atravesaban un clima de rispidez desde hace algunas semanas mientras el deportista cumplía con su agenda profesional. El panelista recordó que "En marzo contamos que estaban de novios Franco Colapinto y Maia Reficco" y agregó que aquel inicio incluyó presentaciones oficiales con familiares de ambas partes.

Méndez señaló que para el momento del Road Show de la Fórmula 1 en Buenos Aires la situación ya era compleja. Al respecto, el periodista sostuvo que "Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había aplazado ciertos compromisos".

Sin embargo, aclaró que el conflicto no se originó por una falta de afecto mutuo. El integrante del ciclo televisivo explicó que "No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno".

La alta exposición que conlleva pertenecer a la máxima categoría del automovilismo también habría desgastado la relación privada del piloto. Méndez aseguró que "Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine" y comparó las exigencias del sector con un sistema estricto al decir que "La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís".

Por su parte, la actriz mantiene una agenda laboral intensa con proyectos internacionales, incluyendo una película junto a Eva Longoria y producciones para Netflix. Sobre su presente entre Nueva York y Madrid, el periodista puntualizó que "Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo".

Ante los rumores habituales en estas situaciones, Méndez fue tajante al descartar infidelidades y afirmó que "No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras".

Finalmente, el informe periodístico dejó abierta una ventana para retomar el noviazgo en el futuro cercano. Méndez compartió un dato sobre el cierre del año o los meses venideros al manifestar que "Lo que me dijeron es que, atención, no es definitiva. Tal vez a fin de año o en unos próximos meses se vuelvan a encontrar".