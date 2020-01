Aseguran que el trasplante de útero debería ser regulado por una "ley especial"

La autora del libro "Derecho humano a formar una familia. El trasplante de útero y su marco regulatorio", Ayelen Zuccarini, aseguró que este innovador tratamiento debería ser objeto de una "ley especial", una vez que concluya la fase de experimentación pronta a iniciarse en Argentina.



La abogada especializada explicó a Télam que hasta tanto no se estandarice como tratamiento clínico, "la investigación experimental (en humanos)" a punto de iniciarse en el país "se maneja solo por un protocolo que tiene que aprobar en el Incucai", explicó a Télam.



"Todo los trasplantes de útero que publicados en el mundo se realizaron en el marco de un procedimiento experimental porque como tratamiento no está estandarizado para la clínica en ningún lado todavía", dijo.



"Pero una vez que esto ocurra hay que regularlo y, como el derecho suele ir por detrás de la medicina, es bueno ir pensando sobre qué marco legal le deberíamos dar para que no nos agarre desprevenidos y nos pase como con la gestación por sustitución", dijo.



Esta abogada, que realizó la primer tesis de maestría del país sobre los aspectos legales del trasplante de útero, explicó que "hay varias opciones" de regulación, entre ellas la modificación de la ley de trasplantes y la sanción de una norma específica.



"Yo me inclino por una ley especial porque es un tipo especial de trasplante por su finalidad, que es reproductiva: su objetivo es crear vida y mejorar la calidad de vida de quien se somete al trasplante", dijo.



"Otras particularidades son la temporalidad y que abarca dos áreas: la trasplantología y la medicina reproductiva", dijo.



Por todo eso, Zuccarini aboga por una "regulación diferencial y autónoma que dé respuestas jurídicas propias a un procedimiento especial (de trasplante) que no es parecido a ningún otro procedimiento vigente".



El futuro texto normativo "obviamente tomaría elementos de la ley de trasplantes y también la ley de cobertura de técnicas de fertilización humana asistida"



Por otro lado, dado que no hay consenso médico sobre el "donante ideal" y han nacido niños de úteros trasplantados tanto de donante vivo como cadavérico, Zuccarini consideró que "se debería legislar sobre las dos posibilidades tomando todos los recaudos para que la donación sea siempre un acto altruista, voluntario y bajo consentimiento informado".



Otra cuestión importante a definir "si se habilita el donante vivo no relacionado", es decir, no vinculado genética hasta el cuarto grado, en cuyo caso "sería la tercera excepción" para permitirlo, junto con "los trasplantes cruzado y de médula ósea".