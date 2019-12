Aseguran que en Alemania existe una "enorme demanda" insatisfecha de trabajadores cualificados

El presidente de la Federación Central Alemana de Oficios, Hans Peter Wollseifer, sostuvo que existe una "enorme demanda" de trabajadores cualificados, que no es posible de cubrir en la actualidad.



"Hay una escasez de trabajadores cualificados en casi todos los oficios: en la construcción de edificios e ingeniería civil, en la construcción de carreteras y tecnología de la construcción, en el sector sanitario y de calefacción, en la industria de alimentos", enumeró Wollseifer a DPA.



El directivo explicó que esta situación también está causando retrasos, por ejemplo en la renovación de puentes o en la expansión de la banda ancha.



"Necesitamos una inmigración dirigida de trabajadores cualificados, todo el mundo está de acuerdo en eso", sostuvo.



A principios de marzo de 2020 entrará en vigor la nueva ley sobre inmigración de personal cualificado que tiene como objeto allanar el camino para que trabajadores cualificados de países no pertenecientes a la UE puedan trabajar en Alemania.



El gobierno alemán firmó recientemente, junto con asociaciones empresariales de la industria y sindicatos, una declaración de intenciones en una reunión de alto nivel para que la ley pueda entrar en vigor rápidamente.



El objetivo es acelerar los trámites de visado y mejorar las posibilidades para los trabajadores cualificados de aprender alemán.



Un tema central es también el reconocimiento de los títulos profesionales extranjeros: "Somos conscientes de que no habrá 30.000 trabajadores cualificados esperando en la puerta inmediatamente cuando la ley entre en vigor el 1 de marzo", señaló Wollseifer.



"Probablemente empezaremos con cifras pequeñas primero, las que luego aumentarán progresivamente; si conseguimos algunos miles de trabajadores cualificados de terceros países al año, eso sería ya un éxito; sólo se puede especular sobre cuántos serán exactamente, podrían ser 5.000, pero tal vez hasta 50.000", estimó.