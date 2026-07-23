Franco Colapinto y Maia Reficco estarían atravesando el final de su historia de amor. La información fue dada a conocer este miércoles en el programa LAM, donde aseguraron que la pareja decidió separarse luego de varios meses de relación y explicaron cuáles habrían sido los motivos detrás de la ruptura.

Según contó el panelista Pepe Ochoa, el piloto de Fórmula 1 atraviesa un momento personal complejo que habría afectado el vínculo con la actriz y cantante. De acuerdo con su versión, Colapinto se encontraba muy comprometido con la relación, pero las exigencias de su carrera deportiva le impedían dedicarle el tiempo y la atención que ella esperaba.

En el ciclo también señalaron que la distancia fue otro de los factores determinantes. Debido al intenso calendario de la máxima categoría del automovilismo, el argentino llevaba un largo tiempo sin encontrarse con Reficco. Siempre según la versión difundida en el programa, fue ella quien tomó la iniciativa de conversar sobre la situación y ambos acordaron poner fin al noviazgo.

"Él no estaba para esa", resumieron en el programa al explicar que Colapinto tendría como prioridad absoluta su presente profesional y que actualmente está concentrado en su desarrollo dentro de la Fórmula 1. También sostuvieron que el piloto atraviesa un proceso de reflexión personal, aunque no brindaron mayores detalles.

La noticia sorprendió porque, apenas unas semanas atrás, Maia Reficco había hablado públicamente sobre la relación y había expresado la admiración que sentía por el piloto argentino. Además, durante la temporada se la vio acompañándolo en distintos Grandes Premios, donde compartieron imágenes juntos y consolidaron un romance que había comenzado entre rumores antes de hacerse público.

Hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones sobre la supuesta separación ni confirmó oficialmente el final de la relación, por lo que la información se basa en lo revelado por el programa televisivo.