Juan Martín del Potro volvió a quedar en el centro de las noticias por su vida personal. El extenista fue vinculado sentimentalmente con Agostina Larocca, periodista deportiva de ESPN, luego de que ambos compartieran la cobertura del US Open en Nueva York.

La versión fue difundida por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien aseguró que una fuente cercana a ambos le contó que tuvieron al menos dos encuentros fuera del ámbito laboral durante la primera semana de septiembre. Según esa información, las reuniones habrían ocurrido en restaurantes de Queens.

La química durante el US Open

Del Potro participó del US Open 2026 como comentarista, una nueva experiencia después de su retiro del tenis profesional. Durante las transmisiones compartió espacio con Larocca y, según la versión difundida, la buena relación que mostraron frente a las cámaras también habría continuado fuera del trabajo.

Etchegoyen sostuvo que el supuesto vínculo se habría iniciado durante la estadía de ambos en Nueva York y aclaró que, por el momento, no existe una confirmación pública de un noviazgo. La misma versión indica que los dos estarían conociéndose.

Un vínculo que ya había generado rumores

No es la primera vez que Del Potro y Larocca son relacionados sentimentalmente. Según publicaciones de medios de espectáculos, ambos ya habían sido vinculados años atrás, aunque en aquella oportunidad la versión fue negada.

Ahora, el rumor reapareció después de su encuentro profesional en el US Open. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación y la información difundida se mantiene como una versión periodística.

Los romances anteriores de Del Potro

A lo largo de los años, la vida sentimental del extenista también tuvo repercusión mediática. Entre sus relaciones conocidas estuvieron Stephanie Demner, Jimena Barón y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Con Demner mantuvo una relación que comenzó alrededor de 2009, mientras que con Jimena Barón estuvo en pareja durante varios meses en 2017. Posteriormente, Del Potro y Sofía “Jujuy” Jiménez blanquearon su relación en 2019 y confirmaron su separación en 2020.