Aseguran que Juana Viale le quiere robar el novio a Nicole Neumann

La reciente visita de Manu Urcera al programa conducido por Juana Viale despertó diversos comentarios en las plataformas digitales a raíz de la cercanía exhibida por los protagonistas. Durante un momento en la cocina junto a Jimena Monteverde y Rafa Ferro, el intercambio de anécdotas fue interpretado por algunos usuarios como una muestra de complicidad. Ante la repercusión del video, Nicole Neumann decidió compartir su perspectiva sobre lo sucedido el pasado fin de semana.

La modelo explicó que el piloto le brindó un relato pormenorizado de su experiencia en el ciclo televisivo. "Manu me contó que la pasó re bien, que todos muy buena onda, que se murió de risa con Rafa y Juana. Me contó hasta ese momento en el que ella le preguntó por las cicatrices y que Rafa los jodió con Jimena Monteverde", relató la empresaria para desestimar las versiones de conflicto. Según sus palabras, se siente muy segura dentro de su vínculo actual y no percibe situaciones extrañas.

En relación con las especulaciones sobre un posible acercamiento romántico, Neumann fue contundente al respecto. "Siempre se busca algo, en este caso, un supuesto coqueteo. No sé, yo creo que será porque soy muy segura de mí, en eso no percibo nada extraño", afirmó. Asimismo, reconoció haber atravesado otras etapas personales en el pasado donde su reacción habría sido diferente. "Tuve una etapa celosa, pero ahora ya no", admitió con sinceridad.

Finalmente, la modelo reflexionó sobre su presente emocional y su forma de gestionar la relación. "Estoy plantada en un lugar donde ya no me estresaría porque si pasara algo así, yo ya no fuerzo nada. Si es es, bárbara bienvenido sea. Si no es y te copaste con otra, bueno listo, ni idea, la vida es así", manifestó en contacto con la prensa. Además, aclaró que no tendría ningún inconveniente en que Urcera regrese al programa en futuras emisiones.