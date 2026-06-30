Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera una versión que la vincula sentimentalmente con un empresario tecnológico de gran patrimonio. La información fue difundida en el programa LAM, donde aseguraron que la modelo estaría atravesando una nueva relación y que ambos compartieron un viaje a Miami durante el Mundial 2026.

Según reveló el panelista Pepe Ochoa, Salazar no viajó únicamente acompañada por su hija Matilda y el niñero, sino también por quien sería su nueva pareja. El periodista sostuvo que distintos indicios permitieron identificar al hombre y relacionarlo con la estadía de la modelo en Estados Unidos.

"Nos dimos cuenta de que el dueño de la camioneta donde estaban estacionados cuando sorprendieron a Matilda era él. Es multimillonario", afirmó Ochoa durante el programa, al referirse al empresario.

El panelista agregó que el supuesto novio de Salazar posee varios departamentos de lujo en el Four Seasons de Miami y explicó que desarrolla su actividad en el sector tecnológico. Además, indicó que alterna su residencia entre Estados Unidos y Argentina, aunque mantiene propiedades en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Durante el ciclo también se aseguró que la relación sería formal y que el romance habría comenzado hace algunos meses. Ante una consulta de Denise Dumas sobre el tiempo que llevarían juntos, Ochoa respondió que la pareja estaría consolidándose desde hace varios meses.

Finalmente, el periodista identificó al empresario como Eduardo Wassi, a quien describió como un hombre de negocios con un destacado presente económico, divorciado y padre de un hijo.

Hasta el momento, ni Luciana Salazar ni Eduardo Wassi realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información difundida en televisión, por lo que el supuesto vínculo permanece en el terreno de las versiones periodísticas.