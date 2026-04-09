Aseguran que Luciano Castro está de novio con la mamá de una famosa

En medio de la constante exposición mediática que rodea a Luciano Castro, una imagen inesperada despertó diversos comentarios en las últimas horas. El actor fue captado junto a Liliana Ditrani, madre de Camila Homs, en un encuentro que tuvo un tono completamente espontáneo ocurrido en el centro porteño. La fotografía fue difundida por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live con el fin de aclarar rápidamente el contexto y evitar especulaciones sentimentales.

El cruce se produjo de forma casual cuando Castro caminaba frente a la puerta del negocio de vinos de Ditrani. Al reconocerlo, ella le solicitó una fotografía y el artista accedió sin inconvenientes para registrar el momento que luego se viralizó.

Quienes presenciaron la situación aseguraron que el intercambio fue cordial y con buena predisposición de ambas partes. Aunque Etchegoyen bromeó diciendo que harían una "linda pareja", aclaró rápidamente que no existe ningún vínculo romántico ni se trató de una cita.

La presencia del protagonista en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires se debió a compromisos laborales, ya que se encuentra en pleno rodaje de una serie. Este hecho coincide con un momento de afecto familiar para el actor, quien recientemente recibió un dulce mensaje de su hija por su cumpleaños definiéndolo como "la persona más importante de mi vida". La selfie capturada representa una simple coincidencia urbana que alcanzó para convertirse en tema de conversación.