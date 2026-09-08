Aseguran que Luck Ra dejó a La Joaqui "delante de todos sus amigos"

La trastienda de la separación entre Luck Ra y La Joaqui sumó un nuevo capítulo tras las revelaciones sobre lo ocurrido durante una estadía en España. Transcurrido un mes desde la confirmación del fin de un noviazgo de dos años, se conocieron los pormenores de un viaje a Madrid que derivó en la ruptura definitiva.

Según el relato televisivo, la cantante viajó a Europa tras recibir la promesa de unos días románticos y un ramo de flores. Sin embargo, al arribar al aeropuerto a las 5 de la mañana, no había nadie esperándola. Además, el código de acceso al departamento que le enviaron por mensaje era incorrecto, por lo que debió esperar cerca de una hora hasta lograr ingresar a la vivienda.

El panorama en el interior del inmueble de siete habitaciones incluía comida tirada de tres días, vómitos en el piso y en los sillones, junto a un escenario general de desorden y consumo de alcohol. La artista tuvo que recorrer habitación por habitación para ubicar al músico, quien se encontraba durmiendo junto a sus acompañantes.

Durante los cuatro días siguientes, la situación no mejoró. La intérprete permaneció encerrada en la residencia hasta que fue echada del lugar en presencia del grupo de allegados de él. Sin dinero para trasladarse, debió caminar con su equipaje hacia la terminal aérea y solicitar ayuda a sus familiares en Argentina para abonar el servicio de transporte. Esta complicación económica ocurre mientras la cantante afronta una deuda por la resolución de un contrato comercial.

A la secuencia del desalojo se sumaron informaciones sobre una supuesta infidelidad. Mientras esperaba su vuelo de regreso, la artista recibió mensajes en sus redes sociales con pruebas sobre lo ocurrido días antes en Ibiza, donde el grupo habría alquilado una embarcación y contratado a tres trabajadoras sexuales. A través de esos intercambios, también le indicaron que el cantante realizaba otras conductas frente a sus allegados a cambio de un cigarrillo.