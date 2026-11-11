Aseguran que Marcos Camino de Los Palmeras se habría quitado la vida

El universo de la música popular se encuentra sumergido en una profunda tristeza tras confirmarse la partida del legendario artista Marcos Camino en la provincia de Santa Fe. A los 76 años el histórico referente del grupo tropical dejó un vacío enorme entre allegados seguidores y colegas que no salen de su asombro ante la repentina noticia.

Las primeras informaciones vertidas desde la capital santafesina confirmaron el deceso y rápidamente encendieron las alarmas sobre los motivos detrás del triste suceso. Con el correr de las horas la conmoción pública aumentó notablemente luego de que diversos cronistas locales comenzaran a compartir precisiones vinculadas al caso judicial.

Diversos periodistas acudieron a las plataformas digitales para dar cuenta de una drástica determinación individual descartando de este modo un origen natural o un cuadro patológico previo. En la señal América TV el periodista Rolando Barbano indicó "Le pasaron el caso al fiscal de homicidios, fue un familiar quien lo encontró en el estudio, que tenía en un piso de su casa".

El comunicador especializado en temas policiales brindó mayores precisiones sobre las tareas periciales en el domicilio del músico y agregó "Hay una soga que tienen incautada los investigadores, se va a determinar cómo fue la muerte. Están trabajando ante la hipótesis... Hay una soga en el lugar, es el elemento que fundamenta esta hipótesis".

Por su parte el periodista Pablo Montagna ratificó a través de sus redes sociales la principal sospecha que manejan las autoridades al publicar "Habría decidido quitarse la vida este martes". Aunque todavía se aguardan los resultados definitivos de la autopsia oficial las versiones judiciales avanzan con firmeza en esa misma dirección explicativa.