La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre una presunta crisis de pareja. Según contó Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), la actriz dejó la casa que compartía con el futbolista en Nordelta tras una fuerte discusión.

De acuerdo con la periodista, la China Suárez abandonó hace cuatro días la vivienda conocida como la "Casa de los sueños" y se instaló junto a sus dos hijos y una de sus mascotas en una propiedad ubicada en el barrio San Jorge, que había adquirido el año pasado. "Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro y almuerza con sus hijos", aseguró Latorre al describir la rutina de la actriz desde que dejó la casa donde convivía con Icardi.

Siempre según esa versión, el conflicto se habría originado luego de que la actriz encontrara mensajes del delantero con un tercero relacionados con Ekaterina Ojeda. En esas conversaciones, Icardi habría pedido que lo pusieran en contacto con la joven que semanas atrás protagonizó un episodio mediático en el boliche Tequila, en la Costanera.

El supuesto intercambio de mensajes habría agravado la tensión que ya existía entre ambos tras aquel episodio. Sin embargo, desde el entorno del futbolista desestimaron esas versiones y evitaron brindar mayores precisiones sobre la situación.

Latorre también sostuvo que, después de la discusión, Icardi intentó recomponer la relación. Según relató, el delantero visitó a la actriz para pedirle que regresara a la vivienda familiar, aunque ella habría decidido mantenerse en su nueva residencia por el momento.

La periodista además mostró imágenes del futbolista caminando por un centro comercial de Nordelta junto a sus hijas, sin la compañía de la actriz. Según indicó, se trata de una situación poco habitual para la pareja, que solía compartir la mayoría de sus actividades públicas.

Las versiones sobre la crisis se suman al conflicto judicial que mantiene Icardi con Wanda Nara y vuelven a ubicar al delantero y a la actriz en el centro de la atención mediática. Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre los rumores de separación.