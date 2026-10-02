Aseguran que Maxi López estuvo con otra mujer y se separó de su esposa

Ángel de Brito encendió las alarmas en LAM al revelar un encuentro que salpica a Maxi Lopez y pone en duda su relación con Daniela Christiansson. Según relató el conductor frente a Nora Colosimo y el panel del programa, el exfutbolista compartió una cena nocturna con una mujer misteriosa.

"El otro día lo encontraron con una señorita", fue la frase que encendió la conversación en América TV. La producción del ciclo intentó registrar el momento, pero el exdeportista abandonó el lugar antes de ser abordado. "Lo fuimos a buscar con la cámara. Por suerte para él ya se había ido", agregó De Brito sobre la búsqueda.

La información generó un fuerte impacto en el estudio y desató un picante ida y vuelta entre las integrantes del panel. "¡Pero, mi amiga, porque está casado!", reaccionaron ante las insinuaciones, mientras otras sugirieron que podría tratarse de una reunión laboral. "Capaz que era una productora", aportaron en el debate.

Para despejar cualquier tipo de especulación, Maxi Lopez se comunicó de forma directa con Nora Colosimo y le aseguró que la velada fue pura y exclusivamente por trabajo. Sin embargo, no es la primera vez que la pareja enfrenta versiones de distanciamiento.

En junio pasado, cuando la modelo viajó a Suiza, el público notó la distancia, aunque la pareja lo desmintió en redes sociales donde ella le dedicó un emotivo "Missing you" para dejar en claro que continuaban juntos.