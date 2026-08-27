Aseguran que Meghan Markle despreciaba al personal de su mansión

La mudanza de los duques de Sussex al Reino Unido reavivó las versiones sobre la compleja convivencia en su residencia de Montecito. Diversos relatos de exempleados de la propiedad de California, publicados por el medio Page Six, revelaron situaciones de tensión constante con el personal a cargo de las tareas del hogar.

Según testimonios del entorno de los trabajadores, la duquesa se convirtió en un foco de conflicto recurrente. Una de las fuentes directas del establecimiento aseguró que Meghan Markle "Tenía problemas para contratar empleadas domésticas porque muchas de las amas de casa de Montecito no querían trabajar para ellos". De acuerdo con estas revelaciones, el descontento se originaba en el proceso de selección, donde la duquesa realizaba entrevistas directas a los postulantes. En esas instancias, se indicó que "podía parecer muy esnob y maleducada".

Los comentarios sobre estos encuentros no tardaron en expandirse entre las trabajadoras domésticas locales. El informante detalló que "Algunos se sintieron tan ofendidos por la forma en que les habló que la noticia empezó a correr". Con el tiempo, este malestar se transformó en un tema de conversación habitual en la zona, al punto de que "la gente decía que todas las empleadas domésticas de Montecito los odiaban".

Esta situación en el entorno laboral no es nueva para la actriz. Durante su etapa de actividad en la corona británica, enfrentó acusaciones de hostigamiento contra el personal del Palacio de Buckingham, lo que derivó en una investigación de carácter interno. Los rumores de inestabilidad en su residencia actual cobraron fuerza en junio de 2025, cuando cuatro personas de su equipo directo decidieron renunciar de manera simultánea.

La familia se había radicado en California en el año 2020, luego de desvincularse de sus obligaciones con la realeza. En ese sitio criaron a sus dos hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco años. Recientemente, el medio británico The Telegraph informó que la pareja y sus hijos regresaron a territorio británico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto de Birmingham a las ocho de la mañana, hora de Argentina.

Su regreso ocurre bajo condiciones estrictas dispuestas desde la época de la reina Isabel II, que los inhabilitan para ejercer funciones en nombre de la corona y los obligan a sostenerse de forma exclusiva mediante sus actividades comerciales privadas.