Aseguran que Messi confirmó su retiro de la Selección en medio de la final

Durante la emisión del programa Sálvese Quien Pueda por la pantalla de América TV, la conductora Yanina Latorre reveló precisiones sobre la intimidad del plantel nacional durante la final del Mundial 2026. La periodista explicó el contexto de la frase del capitán que se volvió viral antes de ingresar al campo de juego, donde se lo escuchó decir "Olvidémonos de todo eh, solo juguemos", lo que generó diversas especulaciones sobre posibles conflictos internos.

Latorre desmintió cualquier tipo de teoría conspirativa y aclaró que el clima de tensión respondía a la carga emocional del encuentro. Según su relato, lo vivido en el entretiempo fue una instancia de mucha tristeza porque se trató de la última charla técnica de Lionel Messi en una Copa del Mundo. En este sentido, la conductora manifestó que "Yo sé que quieren buscar quilombo y teorías conspirativas pero no las hay, no hay nada".

La información indica que tanto el futbolista como Lionel Scaloni hablaron ante el grupo en un momento de mucha sensibilidad. "Lo que pasó en el entretiempo es que hubo una charla técnica de despedida a Messi, muy triste, muy sentida, donde él y Scaloni hablan. Venían ya jugando mal y se entristecen, él es muy querido en la Selección y lo respetan mucho", detalló Latorre sobre el ambiente previo a la arenga.

El vestuario se vio superado por la emoción del retiro del diez de las citas mundialistas. "Terminan todos llorando y abrazados en una charla muy dura y sentida. Por eso los arenga y dice: 'nos olvidamos de todo y vamos a jugar'. No es que hay un quilombo, pelea o se enteraron de algo malo. Fue la última charla técnica de Messi en el entretiempo en un Mundial", profundizó la comunicadora para explicar el mensaje del líder del equipo.

Asimismo, se supo que los jugadores argentinos estaban molestos por declaraciones realizadas por integrantes de la delegación de España durante los días previos. Al respecto, Latorre concluyó que "Se quebraron todos, se quieren mucho y él los arenga y los manda a jugar. Había mucho descontento de los jugadores por las declaraciones en la semana que habían hablado de ellos y ya entró picante el tema. Pero no hay nada conspirativo ni quilombo, queremos siempre encontarle la quinta pata al gato".

Tras el partido, el propio deportista compartió una reflexión mediante sus redes sociales para procesar la derrota. En su publicación, el capitán expresó que "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Para finalizar su mensaje, el referente del seleccionado destacó los logros obtenidos por el plantel en el último período. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato", cerró el futbolista.