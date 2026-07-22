Aseguran que Mónica Farro está de novia con Marcelo Tinelli: qué dijo ella

Mónica Farro volvió a posicionarse en el foco de los medios tras referirse a las versiones que la relacionan sentimentalmente con Marcelo Tinelli desde hace años. Durante su participación en el ciclo El Ejército de la Mañana, emitido por Bondi, la artista respondió a las consultas de Pepe Ochoa sobre el vínculo que habría mantenido con el animador. Al ser consultada inicialmente, la vedette, quien también ha tenido cruces mediáticos con Sol Pérez, sostuvo "No, nunca. Es una muy buena relación".

Sobre el trato recibido durante sus años de trabajo compartido, Farro explicó que "Él siempre fue muy amoroso conmigo, pero yo creo que con todas también, si te contratan para trabajar…".

No obstante, el periodista Santiago Riva Roy intervino para señalar "Yo tengo confirmado, así como estuvo con Karina Jelinek en 2014, 2015, incluso llegó a salir en el baúl de un auto, también sé que estuvo con vos". Ante este planteo, la uruguaya, quien recientemente se mostró molesta con los premios Estrella de Mar, replicó con misterio "De mi boca no lo sabés".

A pesar de no brindar una confirmación explícita, la entrevistada calificó al conductor de forma positiva al decir que "Es una buena persona, muy amable como ser humano". Además, profundizó sobre el sentimiento que mantiene por él en la actualidad y manifestó "Yo lo quiero, te juro que me encanta. Lo amo y si yo le escribo me contesta y eso está bueno. Está bueno tener siempre una buena relación".

Con respecto a la falta de una desmentida categórica ante las versiones de un affaire, la vedette señaló con picardía que "Cuando estuve con alguien me divertía yo, después lo que los otros querían es problema de ellos". Finalmente, al referirse a su forma de encarar los vínculos personales, la artista concluyó "Yo siempre me divertí en las relaciones que tuve. Cuando me gusta algo sigue hasta que me aburre".