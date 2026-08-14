Aseguran que Moria Casán y Lali Espósito están peleadas a muerte

La presentación de la serie biográfica de Moria Casán en el teatro Lola Membrives desató rumores sobre un distanciamiento con Lali Espósito ante su ausencia en el evento. La One enfrentó las versiones en el programa El Ejército de la Mañana por Bondi Live y aclaró que la organización de la gala de Netflix no dependió de ella.

Respecto a la lista de asistentes, la conductora de La Mañana de Moria explicó que "de Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix" para despejar cualquier especulación sobre su responsabilidad en las invitaciones.

Casán definió el vínculo que mantiene con la cantante y aseguró que "no estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor". Recordó que la joven "participó en un podcast mío, después me invito a hacer algo con ella e hice todo lo que pude" durante su relación profesional previa.

La diva admitió con sinceridad que "ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas" y descartó un problema entre las dos figuras al afirmar que "siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso".

Por otro lado, la actriz recordó su paso por La Noche de Mirtha, donde la conductora elogió su aspecto físico. Mirtha Legrand le comentó "estoy mirando tu piel. ¡Qué piel que tenés!" frente a los demás invitados.

Ante la consulta sobre su rutina, Casán respondió que "te dije que me pongo esperma de salmón" ante los presentes en la mesa. La reacción de Natalia Oreiro fue un simple "¿Qué?", mientras Adrián Suar pidió que "no, no, un segundito. Paremos" ante la sorpresa por el método estético.

El productor insistió con un "¿Esperma de qué?" y la invitada repitió "esperma de salmón" con absoluta naturalidad. La anfitriona acotó que "ah, sí, me lo contó" confirmando que ya conocía el secreto.

Moria incluso le ofreció realizar el tratamiento al preguntarle "¿te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, amor" a lo que la Chiqui contestó con un rotundo "no, no". La diva concluyó que la animadora reconoce su cuidado facial hace tiempo porque "ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel" tras observar los resultados del procedimiento.