Aseguran que quisieron silenciar a Fátima Florez y cortaron la transmisión

Una jornada accidentada ocurrió este miércoles en la pantalla de ElTrece mientras se emitía el ciclo matutino La mañana con Moria. El programa, que contaba con la conducción de Fátima Florez en reemplazo de Moria Casán, sufrió una interrupción inesperada que dejó a la audiencia desconcertada. En medio de la transmisión del 19 de agosto, la imagen se congeló por unos instantes y tras una breve tanda publicitaria la señal decidió emitir episodios antiguos de El Zorro.

El desperfecto técnico se produjo mientras la humorista cubría las vacaciones de la conductora oficial. Ante la incertidumbre de los televidentes, el panelista Pampito aclaró la situación para llevar tranquilidad. El periodista explicó lo siguiente "Estamos con un problema técnico. Apenas se solucione, arrancamos con Puro Show. Ya venimos, banquen. Mientras tanto, dejamos al Zorro".

A pesar de los esfuerzos por retomar la programación habitual, el bache duró un total de 10 minutos. Este tiempo fue suficiente para que la emisión de Puro Show no pudiera regresar a tiempo, impidiendo que Fátima Florez realizara su despedida formal como conductora sustituta. El inconveniente marcó el cierre de su participación especial en el espacio de la mañana, que se vio afectado por esta falla técnica imprevista en el canal.