Aseguran que Shakira usó una "doble" y no estuvo en el show del Mundial

La inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México dejó una estela de dudas que inundó las plataformas digitales poco después de finalizar el evento. La participación de Shakira se convirtió en el tema principal de conversación debido a una teoría que sostiene que la persona sobre el escenario no era la cantante original. Según diversos espectadores, la artista habría recurrido a una doble para cumplir con su compromiso en el estadio.

Durante la jornada, la colombiana compartió el show central con figuras de la talla de Maná, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean. El momento culminante fue la interpretación de Dai Dai, el tema oficial de la FIFA, realizado en conjunto con el nigeriano Burna Boy. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente hacia detalles físicos y técnicos que alimentaron la desconfianza del público.

Los argumentos que sostienen esta polémica se basan en la apariencia física de la mujer que realizó el espectáculo, su forma de desplazarse y la ejecución de ciertos pasos de baile. Además, se cuestionó el uso de lentes de sol durante casi toda la presentación y el evidente empleo de pistas de playback. Estos elementos fueron suficientes para que miles de usuarios comenzaran a comparar imágenes del pasado con lo visto el 12 de junio.

Por otro lado, un sector de los seguidores desestimó estas versiones al señalar rasgos específicos. Entre las pruebas aportadas a favor de la identidad de la cantante, se mencionó una cicatriz característica en su frente que ha tenido durante años. Hasta el momento, la oficina de prensa de la artista no ha emitido ningún comunicado para aclarar la situación o responder a los rumores que circulan internacionalmente.