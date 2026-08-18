Aseguran que Tini Stoessel dejará la música para "dedicarse a tener hijos"

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul celebrarán su casamiento el 19 de diciembre en Haras Duhau. El espacio fue elegido para resguardar la intimidad frente a los paparazzis, siguiendo el ejemplo de otras figuras como Oriana Sabatini y Paulo Dybala. En este contexto, surgieron versiones sobre los próximos pasos de la artista. Según se informó en el programa Puro Show, la joven tiene intenciones de modificar sus prioridades personales una vez concretada la unión legal.

La panelista Pochi reveló detalles sobre este cambio de rumbo al asegurar que "Una vez que se case quiere pausar su carrera por dos o tres años y dedicarse a tener hijos y a la familia". A pesar de que la cantante se encontraba trabajando en proyectos musicales recientes, su deseo de formar un hogar prevalecería. La periodista insistió en esta versión al comentar que "A mí me habían contado que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella una vez que se case quiere pausar su carrera por dos o tres años y dedicarse a tener hijos y a la familia".

Respecto al entorno cercano, se descartaron conflictos familiares, especialmente con su hermano Fran Stoessel. La panelista despejó dudas al afirmar que "Yo hablé con alguien del entorno y me contaron que con Fran no están peleados". En cuanto a la lista de invitados para la gran fiesta, ya figuran nombres como Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui, quienes mantienen una relación estrecha con la novia.

La preparación del evento incluyó un viaje logístico a París para la definición del vestido. Tini compartió este proceso junto a sus amigas Sofía Fernández, Carola Gil y su perra Fifi. En sus registros digitales, expresó su alegría al decir que "Paris, Paris, je suis très contente d’être ici. Es lo mismo que digo siempre. Je m’appelle Martina y me voy a probar le vestido de novia". Este presente representa el cumplimiento de un anhelo personal que ella misma validó al escribir que "Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida" en referencia al futbolista.

Antes de abandonar Argentina, la intérprete se mostró conmovida por el inicio de los preparativos. Explicó a sus seguidores que "Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día". Durante el trayecto, un inconveniente técnico le impidió guardar material grabado, sobre lo cual relató que "Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer".

Una vez en la capital francesa, la artista continuó relatando su experiencia desde el hotel. Al comenzar la jornada clave manifestó que "Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar". La sorpresa fue mayor al ver los avances del diseño, compartiendo que "Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara".

La noche anterior, el grupo de amigas realizó tratamientos estéticos para llegar preparadas. En ese momento, la cantante bromeó diciendo que "Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír". Luego, al llegar el momento definitivo, confirmó que "Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia". El registro de su viaje también incluyó detalles de su alimentación durante la estadía, donde enumeró con humor que "Por acá tenemos una galletita, dos juguitos verdes, un poquito de papita, un poquito de croissant. Para, no me estaría saliendo mucho. Tenemos acá un poquito de yogur".