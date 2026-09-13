Fernanda Iglesias lanzó una fuerte versión sobre Tini Stoessel y Tiago PZK durante su programa de streaming en LOVE/ST. Según el relato de la periodista, ambos habrían tenido un acercamiento durante la grabación de “El último beso”, canción que compartieron en 2022.

La versión tomó repercusión porque, de acuerdo con lo señalado por Iglesias, Tini mantenía en ese momento su relación con Rodrigo De Paul. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó hasta el momento que haya existido un romance entre ellos.

Qué contó Fernanda Iglesias

Según la periodista, la cercanía entre los cantantes habría superado las escenas previstas para el videoclip. Iglesias aseguró que los supuestos besos entre ambos también se habrían producido cuando las cámaras no estaban grabando.

La comunicadora sostuvo además que una persona de su confianza le habría contado que tuvieron que repetir numerosas veces la grabación debido a la cercanía entre ambos. La versión fue presentada como un supuesto affaire y no como un hecho confirmado.

Una historia que vuelve al centro

La información apareció varios años después de aquella colaboración musical y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Tini y Tiago PZK. En ese momento, según el relato difundido, la cantante estaba en pareja con Rodrigo De Paul.

La publicación también recuerda que Tini y De Paul actualmente atraviesan una etapa diferente de su relación, luego de confirmar su compromiso y avanzar con los preparativos de su casamiento. De acuerdo con la información difundida por A24, la boda estaría prevista para diciembre de 2026.

Por el momento, la versión sobre el supuesto engaño permanece como una afirmación realizada por la periodista. No existe una confirmación pública de Tini Stoessel, Rodrigo De Paul o Tiago PZK sobre ese supuesto vínculo.