Aseguran que Tini Stoessel estuvo buscando vestidos de novias en París

Tini Stoessel se encuentra en el centro de la escena mediática tras un reciente viaje a la ciudad de París. La cantante llegó a la capital francesa acompañada por su perra Fifi y se mostró recorriendo puntos icónicos como la Torre Eiffel y diversos cafés exclusivos. Lo que parecía ser una escapada de relax tomó un giro inesperado cuando los usuarios analizaron el contenido que subió a sus plataformas digitales.

El foco de la atención se posó sobre la descripción de su publicación donde solo utilizó el emoji de un anillo de compromiso. Este gesto fue interpretado por sus millones de seguidores como una señal clara sobre un posible casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul. Las especulaciones crecieron rápidamente y muchos sugieren que la elección de este destino no es casual ya que podría estar buscando su vestido de novia en la cuna de la moda.

Aunque los protagonistas no realizaron un anuncio oficial todavía, el entorno familiar brindó algunas definiciones previamente. Roberto De Paul, padre del deportista, se refirió a la cantante de forma elogiosa y manifestó que "Es un diez" al hablar sobre la posibilidad de una unión matrimonial. Este respaldo se suma a los múltiples momentos compartidos por la pareja durante eventos deportivos como el Mundial 2026.

Hasta el momento la situación se mantiene en el plano de las versiones digitales alimentadas por el sugerente mensaje de la artista. Los fanáticos aguardan una confirmación que termine con el misterio generado por esta publicación que alcanzó una gran repercusión en pocas horas.