Una inesperada revelación sobre el pasado sentimental de Tini Stoessel sorprendió en las últimas horas. Según contaron en LAM, la cantante habría mantenido un breve romance con Santiago Maratea que nunca llegó a conocerse públicamente.

La versión fue revelada por Pepe Ochoa durante el programa conducido por Ángel de Brito, mientras los integrantes del ciclo repasaban algunas de las relaciones que tuvo la artista a lo largo de los últimos años.

Todo comenzó cuando Karina Iavícoli preguntó con qué influencer había salido Tini. Fue entonces cuando Ochoa mencionó directamente a Maratea y aseguró que ambos estuvieron juntos durante un tiempo.

“Con Santiago Maratea, anduvieron un tiempo juntos”, afirmó el panelista, quien definió el supuesto vínculo como algo que se extendió durante algunos meses.

Según explicó, el acercamiento se habría producido durante la salida de la pandemia. En ese momento, Tini y Maratea comenzaron a coincidir en diferentes encuentros gracias a amigos que tenían en común.

Ochoa contó que algunos amigos de la cantante compartían grupo con el influencer y que organizaban reuniones y encuentros antes de salir para que ambos pudieran verse.

De acuerdo con esta versión, la relación se mantuvo completamente alejada de los medios y nunca llegó a convertirse en un noviazgo público. El vínculo habría durado apenas unos meses y luego cada uno continuó con su vida.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Santiago Maratea se pronunciaron públicamente sobre la versión que salió a la luz en LAM.