Aseguran que Wanda Nara le fue infiel a su novio y se la vio cerca de L-Gante

En tiempos en los que los famosos comunican casi todo por redes sociales, Wanda Nara y L-Gante volvieron a jugar al misterio. Todo comenzó hace dos semanas, cuando el artista dejó abierta la puerta a un posible reencuentro sentimental con la mediática.

Si bien todo indica que Wanda continúa en pareja con Martín Migueles, una vez más decidió jugar al límite. Este sábado 5 compartió un carrete con imágenes de sus últimos días y, entre ellas, mostró hasta el ritual que realizó con la camiseta de Mauro Icardi.

El posteo fue acompañado por una sugestiva pregunta: "¿Te imaginas ser mi próximo error?". Entre las fotos apareció también una captura de una videollamada con L-Gante, en la que se podía leer "llamando...".

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, pero hubo uno que rápidamente se destacó. Elián Valenzuela no dudó en responderle a Wanda y fue directo: "Sería lo mejor que te puede pasar". La frase dio pie a un nuevo ida y vuelta entre ambos.

A través de sus historias de Instagram, Nara dejó en evidencia que el cantante no le había respondido el mensaje. "L-Gante si respondes es todo más fácil", escribió, dejando todavía más expuesta la situación.

Lejos de esquivar la provocación, el músico también utilizó sus historias para contestarle. Replicó la publicación de Wanda y subrayó una frase que volvió a encender el juego entre los dos: "Si no le contesto se desespera".