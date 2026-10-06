Aseguran que Zaira Nara se reconcilió con un ex y explotó la farándula

Karina Iavícoli sorprendió al ambiente de la farándula al asegurar que Zaira Nara se habría reconciliado con Jakob Von Plessen. Según reveló la panelista en la pantalla de América TV, el acercamiento entre la modelo y el empresario agrario sería reciente y marcaría un giro inesperado en la historia de la expareja.

La información fue compartida al aire por la periodista, quien no dudó en dar detalles del supuesto regreso sentimental. "Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob", reveló durante la emisión del programa de espectáculos.

Tras el impacto de la noticia en el estudio, Denise Dumas aportó más contexto sobre el vínculo que une a los protagonistas y remarcó la importancia de la relación. "Con el papá de sus hijos", acotó la conductora para enfatizar quién era la persona señalada en la reconciliación.

El romance original comenzó en 2015 después de un período de charlas a distancia que derivaron en una primera cita particular. A lo largo de ocho años de convivencia, la pareja consolidó una familia con el nacimiento de sus dos hijos, Malaika y Viggo, manteniendo siempre un perfil alejado de los escándalos.

Las primeras complicaciones públicas surgieron tras el Wandagate, cuando la figura de Von Plessen quedó salpicada por su cercanía con las maniobras de viaje de su entorno. Más tarde aparecieron versiones de infidelidad con Jimena Buttigliengo, rumor que la propia involucrada se encargó de desmentir de forma categórica.

La confirmación oficial de la ruptura llegó en septiembre de 2022 mediante un comunicado donde expusieron la necesidad de reorganizar la estructura familiar. Tiempo después la conductora inició un noviazgo con Facundo Pieres que atravesó idas y vueltas hasta su desenlace definitivo durante 2025.

Pese al paso del tiempo y a las distintas etapas sentimentales, la buena relación entre ambos se mantuvo intacta por la crianza compartida. Aunque a fines de 2025 la conductora negó rotundamente los rumores de vuelta, este nuevo dato vuelve a encender las alarmas sobre un posible regreso definitivo.