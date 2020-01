Asesinan de cinco balazos a un oficial de la Policía de la Ciudad en Virrey del Pino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue asesinado hoy de cinco balazos en un aparente intento de robo cometido por delincuentes que le dispararon desde un auto cuando llegaba con su pareja a su vivienda de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada como el oficial Damián Edgar José Moyano (29), quien se desempeñaba en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD) de Barracas de la Policía de la Ciudad y es el primer efectivo asesinado en el año en el conurbano bonaerense.



El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de esta madrugada en un domicilio ubicado en la calle Melgar 5730 de la mencionada localidad del oeste del conurbano, adonde Moyano y su concubina llegaron a bordo de su auto, un Chevrolet Celta color rojo.



La pareja había asistido al cumpleaños de una familiar de Moyano y en el asiento trasero del auto dormía la hija de un año y medio de la mujer.



Según lo que relató la mujer a los investigadores, el policía se bajó del auto a abrir el portón del garaje de la vivienda y en ese momento se aproximó un vehículo gris o celeste en el que había varios hombres con aparentes intenciones de robo.



La testigo afirmó que sin llegar a bajarse del auto, los delincuentes le dispararon a Moyano cuando éste advirtió que iba a ser asaltado y quiso resistirse.



“La pareja del policía contó que ella llegó a escuchar que Moyano dijo 'pará, pará, tranquilo' y hacía un ademán como para tranquilizar a los delincuentes, pero que en un momento hizo un movimiento como para buscar el arma que había quedado dentro del auto y ahí vinieron los disparos”, relató a Télam un vocero judicial.



Según las fuentes, la pareja de Moyano dijo que no sabe de autos, por lo que no podía identificar la marca y el modelo del vehículo de los delincuentes, pero sí aseguró que se trataba de un auto viejo.



Los asesinos escaparon del lugar sin concretar el robo, mientras que Moyano fue trasladado de urgencia en su vehículo a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada sobre la ruta 3, kilómetro 38, de Virrey del Pino, donde los médicos constataron que llegó fallecido.



De acuerdo al primer informe médico, el policía presentaba al menos cinco heridas de armas de fuego: la más grave en el tórax, dos en la pierna izquierda, otra en la derecha y la restante en la mano derecha.



Los efectivos de la comisaría sur 2da. de La Matanza, con asiento en Virrey del Pino, secuestraron dentro del auto Chevrolet de la víctima, su pistola reglamentaria Pietro Beretta calibre 9 milímetros con un cargador y sus cartuchos intactos, con lo que se confirmó que no llegó a disparar para defenderse.



En la escena del crimen, los peritos de Policía Científica levantaron cinco vainas servidas, todas calibre 9 milímetros.



“Estamos en plena etapa de investigación. La mujer es la única testigo y en esa cuadra no hay cámaras de seguridad, aunque estamos relevando videos de zonas cercanas a ver si individualizamos el auto de los asesinos”, confió a Télam uno de los investigadores.



El caso es investigado por el fiscal Juan Pablo Tathagian, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza.