Asesinan de una puñalada a una joven en Pehuajó y detienen a su ex novio policía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una joven de 20 años fue asesinada hoy de una puñalada frente a tres amigas con las que festejaba su cumpleaños en la ciudad bonaerense de Pehuajó y por el femicidio fue detenido su ex novio, un policía bonaerense desafectado de la fuerza, que había sido denunciado horas antes y tenía una restricción de acercamiento, informaron fuentes judiciales y policiales.



La víctima fue identificada como Bárbara Zavala, hija de un comisario de Pehuajó, mientras que el detenido es el policía bonaerense Brian David Dirassar (21), quien se había desempeñado en el grupo GAD de la Jefatura Departamental de Trenque Lunquen, aunque había pedido la baja, por lo que estaba en proceso de ser desafectado y ya había entregado su arma, explicaron los voceros.



El episodio ocurrió esta madrugada, cerca de la 1.30, en la esquina de Rivarola e Irigoyen, de esa ciudad bonaerense, cuando Zavala y tres amigas regresaban a sus casas desde una cervecería a la que habían ido a festejar su cumpleaños.



Cuando llegaron a la esquina, las jóvenes se toparon de frente con Dirassar, quien armado con un cuchillo comenzó a atacar a Zavala, de quien se había separado hacía dos semanas.



El ataque fue registrado por una cámara de seguridad instalada en esa esquina céntrica de Pehuajó, por lo que se ve cómo el policía lesiona a la víctima reiteradamente en los antebrazos, manos y dedos a la chica que intentaba defenderse, hasta que le aplica una puñalada en el pecho a raíz de la cual cae malherida.



Las amigas de Zavala llamaron al 911 para denunciar el hecho y en pocos segundos una comisión policial que patrullaba la zona se acercó y detuvo al atacante, que permaneció en el lugar y no atinó a huir, añadieron los informantes.



La joven herida fue trasladada al hospital de la zona, aunque murió antes de ser asistida, ya que había perdido mucha sangre.



Las fuentes detallaron a Télam que el policía tenía una restricción de acercamiento a su ex novia, quien lo había denunciado dos veces, la última ayer mismo.



De acuerdo a los informes que llegaron a manos del fiscal de Pehuajó a cargo de la causa, Luis Caldentey, la primera denuncia de la joven fue realizada el 30 de noviembre último, cuando se presentó en la fiscalía y aseguró que su ex había ingresado sin consentimiento a su domicilio.



A raíz de ello se le puso una custodia y se impuso una restricción de acercamiento a Dirassar, que el 3 de diciembre fue notificado por el Juzgado de Paz.



No obstante nuevamente ayer la joven acudió a la Comisaría de la Mujer de Pehuajó para volver a denunciar que su ex pareja la asediaba, motivo por el cual sus padres le aconsejaban que no saliera de su domicilio, explicaron las fuentes.



Tras el ataque, el acusado fue detenido y durante esta jornada será indagado por el fiscal, quien le imputa un homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad y por mediar violencia de género,