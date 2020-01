Asesinan un ex policía de 65 años durante una entradera en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un ex policía de 65 años fue asesinado hoy de un balazo en el pecho por dos delincuentes en moto que lo sorprendieron con intenciones de robo cuando salía de su casa de la ciudad bonaerense de La Plata y, a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, detuvieron a los presuntos autores del crimen, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió esta mañana en una casa ubicada en calles 14 y 74, de la capital de la provincia de Buenos Aires, donde residía la víctima, identificada por la Policía como Ramón Rodríguez (65), quien se convirtió en el segundo jubilado platense en lo que va del año.



Según las fuentes, todo comenzó alrededor de las 10, cuando este policía retirado salía de su vivienda y fue sorprendido por los dos delincuentes que se movilizaban en moto y lo amenazaron con armas.



En esas circunstancias, los “motochorros” obligaron a la víctima a ingresar a su casa, donde se hallaba el resto de su familia, y por razones que se desconocen le dispararon un balazo en el pecho, dijeron los informantes.



Antes de escapar, los delincuentes se apoderaron de algunos objetos de valor y un revólver calibre .38 y una pistola Bersa calibre 9 milímetros propiedad del ex policía, indicaron las fuentes.



Por su parte, cuando el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar alertado de lo ocurrido constató que Rodríguez ya estaba muerto.



De acuerdo a los voceros, personal de la comisaría 8va. obtuvo datos de testigos e imágenes de cámaras de seguridad de la zona, a partir de las cuales los efectivos de ésta y otras dependencias lograron una descripción de los delincuentes y comenzaron a buscarlos.



Poco después, en el cruce de las calles 13 y 90 los policías localizaron a dos sospechoso con similares características a las de los testimonios e imágenes que iban en una moto y los aprehendieron.



“Uno de ellos quiso escapar corriendo y metiéndose en una vivienda cuya dueña estaba saliendo, pero fue capturado”, dijo a Télam una fuente policial.



Los dos aprehendidos, identificados como Leandro Enrique Morel (20) y un adolescente de 17 años, quedaron a disposición de la fiscal Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 del Departamento Judicial La Plata, quien inició actuaciones por “homicidio en ocasión de robo”.



El anterior caso de un jubilado asesinado en la capital bonaerense ocurrió el 1 de enero, cuando Jorge Pechiari (77) fue asaltado en su casa de calle 37, entre 120 y 121, por dos delincuentes en moto que lo balearon delante de su esposa y cuando estaba en el piso.