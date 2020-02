Asesinaron a golpes a una anciana en Florida Oeste y se investiga si fue para robarle la jubilación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una jubilada de 80 años fue encontrada asesinada y maniatada en su vivienda de la localidad bonaerense de Florida Oeste, partido de Vicente López, y se investiga si el crimen ocurrió en el marco de un robo, informaron hoy fuentes de la investigación.



El hecho ocurrió ayer por la madrugada en una casa situada en calle Esmeralda al 3900 entre Maquinista Carregal y Leandro N. Alem, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona norte del conurbano.



Fuentes de la investigación informaron a Télam que efectivos policiales fueron alertados a través del 911 porque la mujer que vivía en el lugar no contestaba los llamados.



El personal ingresó al inmueble y en una de las habitaciones encontró a la víctima, identificada como Lucía Cierlitto, muerta a un costado de la cama y maniatada.



Según las fuentes, en ese lugar estaba todo revuelto y una puerta reja ubicada en la parte de atrás de la casa había sido violentada.



Los investigadores creen que la mujer pudo haber fallecido por los golpes recibidos pero se aguardaba el resultado de la autopsia para corroborarlo.



Además, los pesquisas sospechan que el asalto fue cometido por un delincuente solo, añadieron las fuentes.



Al respecto, Victoria, vecina de enfrente, contó al canal de noticias C5N que una cámara de seguridad tomó a "un solo hombre" que entró y salió "por adelante" y que adentro estuvo unos "cuarenta minutos".



"Lucía había hablado con una vecina que habrían venido unos jardineros que no son los que habitualmente tienen y esa es una posible hipótesis", precisó la joven respecto al posible autor material.



Victoria señaló que familiares de Cierlitto estaban de "vacaciones" al momento del crimen y tras haber regresado confirmaron que "faltaba la jubilación".



"Era la abuela del barrio, vivía sola, la conocíamos todos porque era super amable y muy bondadosa", recordó un vecino, quien agregó: "No puede ser que uno tenga que vivir encerrado con rejas, esperamos que esto no quede en la nada".



Otro vecino dijo que si bien "la policía pasa todo el tiempo ocurren hechos de inseguridad" en la zona.