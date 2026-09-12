Un empresario hotelero y gastronómico de 48 años fue asesinado de un balazo este viernes en Puerto Iguazú, Misiones, y la investigación tiene como principal sospechoso a su exsuegro, un hombre de 82 años.

La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, quien fue encontrado sin vida dentro de un inmueble en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.

El hecho ocurrió cerca de las 11:15. Cuando los efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar, encontraron al empresario tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial constató que presentaba una herida de arma de fuego, aparentemente provocada por un arma calibre 9 milímetros.

El principal sospechoso es su exsuegro

Las primeras actuaciones de la investigación apuntaron contra el exsuegro de la víctima, de 82 años, quien habría estado en el predio al momento del enfrentamiento.

Según la reconstrucción inicial, después del hecho el hombre habría abandonado el lugar a bordo de una Toyota SW4. La Policía desplegó un operativo para localizarlo y cerca de las 16:30 estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde entonces permanece internado bajo custodia policial, mientras la Justicia aguarda su evolución y las condiciones necesarias para avanzar formalmente con su detención.

Los investigadores también buscan determinar qué ocurrió durante los minutos previos al disparo, cómo comenzó la discusión entre ambos hombres y cuál habría sido el motivo del enfrentamiento.

Buscan el arma y reconstruyen la escena

Personal policial, de Criminalística y autoridades judiciales trabajaron durante varias horas en el lugar del crimen. Los peritos levantaron rastros y distintos elementos que podrían ayudar a reconstruir la secuencia del ataque.

Uno de los puntos que todavía no fue esclarecido es dónde está el arma utilizada para matar al empresario. La Justicia ordenó además realizar una autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte.

Entre las líneas que analiza la investigación también aparecen posibles diferencias económicas y financieras entre Wiebel y el acusado, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada por la Justicia.

Quién era Alfredo Wiebel

Wiebel era un reconocido empresario de Puerto Iguazú. Junto a su hermano estaba al frente de la franquicia gastronómica Holy, con locales en Puerto Iguazú y Posadas, y también era dueño del Z Hotel Boutique Iguazú.

Además de su actividad empresarial, tenía una fuerte vinculación con el automovilismo. Había competido en distintas categorías, entre ellas el rally, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000.

La investigación continúa ahora con el análisis de las pruebas recolectadas y los testimonios que permitan determinar cómo ocurrió el homicidio y cuál fue el motivo del enfrentamiento.