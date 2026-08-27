Un exintegrante de la barra brava de Rosario Central fue asesinado a balazos en Rosario, poco tiempo después de haber salido de prisión. El crimen es investigado por la Justicia y se intenta determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

La víctima había estado vinculada a la barra del club rosarino y recientemente había recuperado la libertad. El ataque se produjo en circunstancias que todavía son materia de investigación.

El crimen

El hombre fue atacado con un arma de fuego y recibió varios disparos. Tras el hecho, se inició un operativo policial para intentar reconstruir lo ocurrido y encontrar a los autores del asesinato.

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para establecer si el crimen estuvo relacionado con su pasado dentro de la barra de Rosario Central o con algún otro conflicto.

Investigación

La causa quedó en manos de la Justicia de Rosario. Los investigadores buscan obtener información a través de testimonios y registros de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque.

El asesinato vuelve a poner bajo la lupa la violencia vinculada al mundo de las barras y los antecedentes de enfrentamientos que tienen como escenario a Rosario.