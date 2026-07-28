Un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas este lunes por la tarde en Mar del Plata tras una discusión originada por el ruido del caño de escape de su motocicleta. Por el crimen fueron detenidos tres familiares de la víctima, quienes quedaron imputados por homicidio.

El hecho ocurrió poco antes de las 18 en una vivienda ubicada sobre Felipe de Arana al 5400, en las inmediaciones del Parque Camet. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, con intervención de efectivos de la Comisaría 15ª, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y Policía Científica.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conflicto comenzó cuando una mujer que residía en una propiedad lindera le recriminó a Raúl Diego Coliguante, de 40 años, las explosiones que generaba el caño de escape de su moto.

Tras un intercambio de palabras, el hombre se dirigió hasta la vivienda vecina, donde se desató una violenta pelea. En ese enfrentamiento recibió varias heridas de arma blanca que le provocaron la muerte en el lugar.

Por el homicidio fueron detenidos Jonatan David Coliguante, de 39 años, y Elio Maximiliano Coliguante, de 28, ambos primos de la víctima y hermanos entre sí. También fue arrestado Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, de 24 años, quien inicialmente logró escapar, pero fue localizado minutos después durante un operativo policial.

Según la principal hipótesis de los investigadores, Illanes Atampi habría sido quien asestó las puñaladas mortales, aunque la Justicia todavía busca determinar el grado de participación de cada uno de los tres imputados.

Los acusados fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y quedaron a disposición de la Fiscalía Nº 7, imputados por el delito de homicidio.

Mientras tanto, Policía Científica realizó pericias en la escena del crimen, incluyendo el levantamiento de rastros y el análisis de manchas de sangre halladas en prendas secuestradas. También se ordenó la autopsia del cuerpo para establecer con precisión la mecánica del ataque.

Los investigadores sostienen que el homicidio habría sido el desenlace de una discusión por el ruido de la motocicleta, agravada por conflictos previos entre ambas familias, que además de vivir en propiedades contiguas mantenían vínculos de parentesco.