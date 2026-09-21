Un hombre fue asesinado durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad de Salta, luego de ser atacado a golpes y con un arma blanca. El crimen ocurrió cuando terminaba una celebración religiosa en honor a la Virgen de Urkupiña y por el hecho fueron detenidos dos jóvenes que serían hijastros de la víctima.

El ataque ocurrió alrededor de las 5.30, cuando la celebración estaba llegando a su fin. En ese momento, el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta por una pelea que se desarrollaba en el sector de los baños de un predio ubicado en la zona.

Una discusión que terminó en una agresión

De acuerdo con los primeros elementos reunidos en la investigación, la víctima habría mantenido una discusión con un hombre y una mujer de entre 19 y 23 años. El enfrentamiento escaló hasta una agresión física durante la cual se habría utilizado un arma blanca.

El hombre consiguió salir del sector de los baños, pero cayó gravemente herido a pocos metros. Testigos que permanecían en el lugar señalaron que lo vieron abandonar esa zona y que detrás de él se encontraban los dos jóvenes que luego fueron detenidos.

Una ambulancia llegó al predio para asistirlo, pero los profesionales sanitarios constataron que había muerto. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima.

Detuvieron a dos jóvenes

Las declaraciones de las personas que estaban en el lugar permitieron orientar la investigación hacia los dos posibles involucrados. Efectivos de la Dirección General de Investigaciones lograron localizarlos y concretaron sus detenciones.

Según fuentes vinculadas con la causa, ambos jóvenes serían hijastros del hombre asesinado. Los dos quedaron a disposición de la Justicia mientras los investigadores intentan establecer cómo comenzó la pelea, qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y cuál fue la participación de cada uno.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y no se informó oficialmente una imputación definitiva para los detenidos.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen

Después del homicidio, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística trabajó en el lugar para levantar indicios y realizar distintas pericias.

El arma que habría sido utilizada durante la agresión todavía no fue individualizada con precisión. Además, la Justicia ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar la causa exacta de la muerte, las características de las lesiones y qué tipo de elemento pudo haberlas provocado.

Mientras avanzan esas medidas, los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa del enfrentamiento ocurrido al finalizar la celebración religiosa y determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los dos jóvenes detenidos.