La violencia volvió a golpear a la ciudad de Santa Fe. Un integrante de la barrabrava de Colón fue asesinado de un disparo en el tórax a pocas cuadras del estadio Brigadier General Estanislao López, en un hecho que la Justicia investiga como un posible ajuste de cuentas entre facciones enfrentadas.

La víctima fue identificada como Leandro "El Tucumano" Fuentes, de 29 años, integrante del grupo "Los de Siempre", una de las principales facciones de la hinchada sabalera.

El ataque ocurrió el miércoles, minutos antes de las 13, sobre calle Vera Mujica al 700, cuando Fuentes conducía un automóvil Suzuki Fun junto a un acompañante. Según las primeras reconstrucciones, dos personas que se movilizaban en una motocicleta de alta cilindrada se acercaron al vehículo y uno de ellos abrió fuego.

El disparo impactó en el tórax del conductor, quien perdió el control del automóvil y terminó chocando contra un vehículo estacionado. Mientras los agresores escapaban por las calles del barrio Centenario, el acompañante dio aviso a los servicios de emergencia.

Fuentes fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde falleció antes de ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la herida.

Buscan a los sospechosos

Aunque hasta el momento no hubo detenciones, los investigadores informaron que el presunto autor del crimen ya fue identificado y es intensamente buscado.

La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento interno dentro de la barrabrava de Colón, que desde hace tiempo mantiene una fuerte disputa entre la facción oficial "Los de Siempre" y el sector disidente conocido como "La Negrada".

Los pesquisas analizan si el crimen está relacionado con la pelea por el control de la tribuna y otros intereses que rodean al estadio.

Un nuevo ataque tras el homicidio

Horas después del asesinato, la tensión escaló aún más. Desconocidos atacaron a balazos una vivienda ubicada sobre O'Higgins al 3400, donde residiría el presunto agresor.

Cuando la Policía llegó al lugar, los atacantes ya habían escapado. En la escena se secuestraron más de diez vainas servidas, por lo que los investigadores creen que el hecho podría tratarse de una represalia vinculada con el homicidio de Fuentes.

La investigación continúa para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades en un conflicto que mantiene en alerta a las autoridades santafesinas.